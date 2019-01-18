Пользователям Сети не понравился облик станции метро «Филатов Луг»

14 января в Москве провели технический пуск нового участка Сокольнической линии метро от станции "Саларьево" до "Коммунарки" и показали построенные вестибюли метро. Однако в соцсетях появились сообщения горожан, которые оказались недовольны внутреннем обликом станции "Филатов Луг". По их мнению, станция выглядит простовато.

Новая станция "Филатов Луг", которую откроют уже в конце весны, — наземная. При оформлении павильона в интерьере использовали белый и желтый цвета. Высокие десятиметровые потолки украсили ажурной металлокомпозитной конструкцией.

Путевые стены сделали стеклянными, а через витражные окна на станцию будет проникать дневной свет. Внешне платформа напоминает железнодорожный вокзал. Создателей вдохновили архитектурные формы вокзалов, построенных в середине ХIХ — начале ХХ веков. Например, Ватерлоо в Лондоне, Пенсильванский вокзал в Нью-Йорке и Киевский вокзал в Москве.

Однако не всем горожанам понравился дизайн "Филатова Луга". Некоторые считают, что внутреннее оформление станции "простовато" и "похоже на склад или на летний рынок".

Другие сравнили внешний вид станции с "помещением в мебельном магазине, где покупатели забирают крупногабаритный товар". Тем не менее есть и защитники необычного оформления платформы, которые приветствуют разнообразие в облике московского метрополитена. Некоторые пользователи соцсетей отмечают, что станция внешне соответствует своему названию. Зампредседателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Антон Палеев считает, что люди, которые живут рядом со строящейся станцией, как правило, не остаются равнодушными в вопросе ее внешнего облика.

"Дело не в концепции, а в том, что у людей будут какие-то приятные ассоциации, ведь пассажиры в метро проводят много времени, особенно те, кто живет рядом со станцией, поэтому на это обращают внимание", — пояснил депутат.

По его словам, москвичам все-таки стоит дождаться открытия станций, чтобы своими глазами оценить преимущество и недостатки новой станции "Филатов Луг".

В свою очередь профессор Московского архитектурного института и экс-глава Института Генплана Москвы Сергей Ткаченко в беседе с порталом Москва 24 поделился мнением о том, что москвичи еще успеют полюбить эту станцию. По его словам, у любого архитектурного проекта найдутся как защитники, так и противники.

"Никогда невозможно угодить всем. Ни одного здания мы не построили, чтобы все остались довольны, вкус у каждого свой, это не значит, что он плохой — он просто собственный. Все равно рано или поздно люди привыкнут к необычному внешнему виду станции", — пояснил Ткаченко.

"Можно как в минимализме сделать интересную вещь, так и помпезную станцию можно сделать такой, от которой станет дурно. Все зависит от архитектора и от заказчика", — добавил он.