В Музее Рерихов открылась выставка «Гофманиада»

В Музее Рерихов открылась выставка «Волшебный мир. Гофманиада», посвящённая одноимённому мультфильму. В четырёх залах представлено шесть макетов декораций, около полусотни кукол, а также эскизы к мультфильму.

«Попав на студию, где создавалась «Гофманиада», мы поняли, что у нас есть возможность ввести посетителей Музея Рерихов в сказочный мир Гофмана — писателя, оказавшего большое влияние на Николая Константиновича Рериха» — рассказал «Известиям» директор Музея Рерихов Тигран Мкртычев, которому принадлежит идея выставки.

Главным героем выставки, как и мультфильма, выступает сам Гофман, образ которого меняется от макета к макету.

Отмечается, что макеты и куклы экспозиции проработаны художниками до мельчайших деталей.

Каждая кукла создавалась с использованием металла, ткани, дерева, краски, поролона, нити и тесьмы при участии не менее пяти мастеров в течение месяца.

«Все куклы в экспозиции игровые, у них двигаются ручки, ножки, открываются рты. Кстати, ротики у кукол сменные», — уточняет художник выставки Станислав Соколов.

В Музее сообщили, что выставка будет открыта до 24 марта.

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