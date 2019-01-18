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Медицинский центр в Свиблово планируют реконструировать 

Москва24 + ещё 2 4 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На северо-востоке Москвы в районе Свиблово реконструируют медицинский центр. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на ее председателя Юлиану Княжевскую.
По ее словам, власти Москвы одобрили внесение изменений в правила землепользования и застройки. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
"Сейчас площадь административного здания составляет 703,9 квадратных метров. После реконструкции объект станет трехэтажным, площадь его увеличится до 1,5 тысяч квадратных метров. Появятся дополнительные медицинские кабинеты, лаборатории и вспомогательные помещения", — приводятся в сообщении слова Княжевской.
По ее словам, жители смогут получать в центре амбулаторно-поликлинические и другие медицинские услуги.
Здание находится по адресу: проезд Серебрякова, владение 4, строение 3.
Ранее сообщалось, что новый медицинский центр планируют открыть в Южном Бутове. Медицинский центр планируют разместить в здании бывшей АТС, которое находится по адресу: Скобелевская улица, владение 22. Планируется, что медицинский центр появится после реконструкции 5-этажного здания. При проведении работ, не будет изменена площадь и внешние габариты здания.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Москва
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