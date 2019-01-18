Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится с 21 по 31 января

Расписание электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в последней декаде января, сообщили в пресс-службе столичной магистрали.

«С 21 по 31 января 2019 г. железнодорожники проведут плановые работы по замене 6 км контактного провода на участке Шиферная — Пески Казанского направления МЖД, в связи с чем внесены изменения в расписание некоторых электричек. Корректировки коснутся нескольких поездов, курсирующих между Москвой и станцией «Голутвин», в том числе на участках Шиферная — Голутвин, платформа 88 км — Голутвин, платформа 88 км — Виноградово. Также у некоторых электропоездов изменится время отправления и прибытия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что технологические «окна» назначены преимущественно на обеденное время — с 12:00 до 15:00, чтобы сохранить количество поездов и привычное расписание электричек в часы пик.