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Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится с 21 по 31 января 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Расписание электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в последней декаде января, сообщили в пресс-службе столичной магистрали.
«С 21 по 31 января 2019 г. железнодорожники проведут плановые работы по замене 6 км контактного провода на участке Шиферная — Пески Казанского направления МЖД, в связи с чем внесены изменения в расписание некоторых электричек. Корректировки коснутся нескольких поездов, курсирующих между Москвой и станцией «Голутвин», в том числе на участках Шиферная — Голутвин, платформа 88 км — Голутвин, платформа 88 км — Виноградово. Также у некоторых электропоездов изменится время отправления и прибытия», — говорится в сообщении.
Уточняется, что технологические «окна» назначены преимущественно на обеденное время — с 12:00 до 15:00, чтобы сохранить количество поездов и привычное расписание электричек в часы пик.
Пассажиров просят внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальным сайте и в приложении «Расписание и билеты ЦППК» АО «Центральная ППК».
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Новости Москвы , РЖД
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