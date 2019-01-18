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Оставшихся на зимовку водоплавающих птиц в Москве подсчитают 19-20 января 

Агентство «Москва» + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Москве 19-20 января подсчитают оставшихся на зимовку водоплавающих птиц в рамках акции общероссийского учета водоплавающих птиц «Серая шейка-2018». Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
«Водоплавающих птиц на всех водоемах принято подсчитывать в третьи выходные января. Это делается специально, чтобы возможная миграция птиц не повлияла на точность результата. Цель акции — собрать данные о численности и размещении птиц. Это индикатор экологической обстановки в городе и состояния водоемов», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что принять участие в акции могут все желающие. При себе необходимо иметь бинокль, фотоаппарат и блокнот для записи.
«Мониторинг водоплавающих, их местообитаний, имеет практическое значение. То, что жители принимают участие в таких мероприятиях — большое подспорье ученым-орнитологам. Кроме того, учет — это прекрасная возможность познакомиться с разными видами птиц, которые обитают на природных территориях столицы, расширить свой кругозор, полюбоваться красотой природы», — сказал в свою очередь руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский.
Мероприятие проводят ГПБУ «Мосприрода» департамента природопользования Москвы и Союз охраны птиц России.
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Новости Москвы , Антон Кульбачевский , Москва
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