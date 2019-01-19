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На Горьковском направлении МЖД задерживаются электрички 

Вечерняя Москва + ещё 10 1 час назад
Фото: официальный портал мэра Москвы
19 января на одном из направлений Московской железной дороги (МЖД) произошли изменения в расписании.
По данным Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), на Горьковском направлении электропоезда могут следовать с задержками.
— По техническим причинам возможны задержки в движении поездов на Горьковском направлении, — говорится в сообщении.
Представители ЦППК добавили, что принимаются меры, необходимые для введения движения электричек в установленный график.
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