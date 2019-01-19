На Горьковском направлении МЖД задерживаются электрички 

19 января на одном из направлений Московской железной дороги (МЖД) произошли изменения в расписании.
По данным Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), на Горьковском направлении электропоезда могут следовать с задержками.
— По техническим причинам возможны задержки в движении поездов на Горьковском направлении, — говорится в сообщении.
❗По техническим причинам возможны задержки в движении поездов на Горьковском направлении.
Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Мы приносим извинения за временные неудобства. #up— ЦППК (@centralppk) 19 января 2019 г.
Представители ЦППК добавили, что принимаются меры, необходимые для введения движения электричек в установленный график.