Спецтехника МЖД готова к устранению последствий снегопада

Более 80 единиц спецтехники будут устранять последствия снегопада на Московской железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Чтобы обеспечить стабильность и безопасность движения поездов, на магистрали ведутся "непрерывные работы по очистке путей, стрелочных переводов и других объектов инфраструктуры от снега", подчеркнули в пресс-службе. В готовность привели 70 единиц техники, в том числе снегоуборочные и пневмообдувочные машины. "Кроме того, из-за прогнозируемых температурных колебаний воздуха между минусовыми и плюсовыми значениями железнодорожники подготовили 13 локомотивов, оборудованных вибропантографами", — рассказали представители МЖД. Они пояснили, что вибропантографы используют для очистки контактного провода от наледи.

В МЖД напомнили, что, согласно метеопрогнозам, снегопад в столичном регионе продлится до глубокой ночи. В связи с этим техника и бригады железнодорожников, будут убирать снег вечером и ночью как на радиальных направлениях, так и на МЦК. Водителей и пешеходов попросили соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.