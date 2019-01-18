Москва вошла в топ-10 самых привлекательных городов для туристов в 2018 году

Вчера онлайн-издание «Business Insider» объявила результаты очередного исследования. По результатам которого, Москва вошла в первую десятку самых привлекательных городов для туристов в 2018 году.

В своей работе сотрудники издания использовали два рейтинга. Эти документы подготовило одно из британских туристических агентств.

Согласно рейтингу, Москва заняла шестое место. Лидером стала столица Индонезии Джакарта. На втором месте Буэнос-Айрес (Аргентина). Кроме того, в списке есть такие города, как Пномпень (Камбоджа), Каир (Египет) и Мехико (Мексика). Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд заняла седьмое место. Лима (Перу), Куала-Лумпур (Малайзия) и Варшава (Польша).

По каким критериям проходило исследование не известно.