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Москва вошла в топ-10 самых привлекательных городов для туристов в 2018 году 

Вечерняя Москва + ещё 9 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Вчера онлайн-издание «Business Insider» объявила результаты очередного исследования. По результатам которого, Москва вошла в первую десятку самых привлекательных городов для туристов в 2018 году.
В своей работе сотрудники издания использовали два рейтинга. Эти документы подготовило одно из британских туристических агентств.
Согласно рейтингу, Москва заняла шестое место. Лидером стала столица Индонезии Джакарта. На втором месте Буэнос-Айрес (Аргентина). Кроме того, в списке есть такие города, как Пномпень (Камбоджа), Каир (Египет) и Мехико (Мексика). Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд заняла седьмое место. Лима (Перу), Куала-Лумпур (Малайзия) и Варшава (Польша).
По каким критериям проходило исследование не известно.
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Новости Москвы , В мире , Латинская Америка , Экономика , Москва
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