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Экипажи санавиации Москвы спасли более 500 человек в 2018 году 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Экипажи санитарных вертолетов Московского авиационного центра (МАЦ) госпитализировали более 500 человек в 2018 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
"За 2018 год экипажами санитарных вертолетов Московского авиационного центра было эвакуировано с мест ДТП и других ЧС и доставлено в лечебные организации столицы 526 человек. С начала 2019 года — более 10", — сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас продолжается усиленная работа по подготовке экипажей санитарных вертолетов. До конца января дежурные силы МАЦ пополнятся двумя пилотами, переучившимися с пожарного вертолета Ка-32 на санитарный ВК-117. Пройдя специальную программу подготовки, они приобрели навыки техники пилотирования и навигации в условиях плотной городской застройки и организации взаимодействия с медицинской бригадой.
"Это позволяет им сосредоточиться на подборе ближайших площадок к месту ДТП, либо другой чрезвычайной ситуации, а самое главное — на выполнении своей основной задачи по оперативной эвакуации пострадавших в лечебные учреждения Москвы. В течение 7-20 минут экипажи санитарных вертолетов МАЦ доставляют пациентов в профильные клиники, укладываясь в "золотой час", что повышает шансы на спасение и полное выздоровление", — пояснили в департаменте.
В феврале в летный отряд центра придут еще четырех пилота.
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