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Четыре жилых дома сдали в эксплуатацию на западе Москвы 

РИАМО + ещё 2 2 часа назад
Фото: В Подмосковье
В столичном районе Солнцево в жилом комплексе «Мещерский лес» сдали в эксплуатацию четыре корпуса с объектами коммерческой инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
«Сданные корпуса (№4.1 — №4.4) возведены в рамках второй очереди, которая будет полностью завершена после ввода в эксплуатацию многоуровневого наземного паркинга. Застройщик уже начал выдачу ключей собственникам 912 квартир», — сказала исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
ЖК «Мещерский лес» возводится на западе Москвы, между Боровским шоссе и парком Мещерский. Проектом предусмотрено строительство шести блоков, состоящих из двенадцати жилых корпусов переменной этажности (от 14 до 25 этажей), а также объектов социальной инфраструктуры. Первые этажи зданий нежилые, предназначены для размещения магазинов, кафе, предприятий сферы услуг.
Полностью сдать объект инвестор — группа компаний «ПИК» — планирует в течение 2020 года.
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Новости Москвы , Пожары , Группа компаний ПИК , Москва
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