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Москвичи смогут ходить в МАММ целый год бесплатно 

Москва24 1 час назад
Фото: пресс-служба Tele2
Москвичи смогут ходить в Мультимедиа Арт Музей в течение года бесплатно. Акцию для своих абонентов проводит мобильный оператор Tele2. Клиентам также предоставляется скидка на мероприятия программ МАММmusic, МАММliterature, MAMMcinema и MАММdiscussion.
"Tele2 и "Мультимедиа Арт Музей, Москва" (МАММ) продлевают соглашение о стратегическом партнерстве в области развития современного искусства до 2020 года. Сотрудничество предполагает новые проекты Tele2 с модным столичным музеем и эксклюзивные условия посещения для абонентов", — заявили в пресс-службе оператора.
Tele2 выступает соорганизатором культурных проектов и предлагает своим клиентам преимущества при посещении выставок, фестивалей и образовательных программ. Абоненты продолжат пользоваться привилегиями при посещении МАММ. Также второй год подряд будут проводиться совместные выставочные проекты с применением новых технологий.
В 2018 году мобильный оператор поддерживал мероприятия "Ночь в музее", проект "TVоя Москва", музыкально-поэтический фестиваль Soloma, гастрономический фестиваль "О да! Еда!" и другие. Прошлым летом оператор организовал кинопоказы в городах Подмосковья.
Генеральный директор макрорегиона "Москва" Tele2 Игорь Жижикин отметил, что первый год партнерства показал, что проекты в сфере современного искусства востребованы среди абонентов оператора.
"Наш музей особенно ценит возможность использования мультимедийных технологий, стремясь к интерактивному взаимодействию с посетителем. Tele2 отлично понимает наши стремления, помогая в развитии музейного дела, организации уникальных проектов, привлечении людей к миру искусства и способствуя простому человеческому общению, которое необходимо в эпоху технологий", — рассказала директор МАММ Ольга Свиблова.
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Новости Москвы , Ольга Свиблова , Игорь Жижикин , Tele2 , Москва
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