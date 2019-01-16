Москвичи смогут ходить в МАММ целый год бесплатно

Москвичи смогут ходить в Мультимедиа Арт Музей в течение года бесплатно. Акцию для своих абонентов проводит мобильный оператор Tele2 . Клиентам также предоставляется скидка на мероприятия программ МАММmusic, МАММliterature, MAMMcinema и MАММdiscussion.

"Tele2 и "Мультимедиа Арт Музей, Москва" (МАММ) продлевают соглашение о стратегическом партнерстве в области развития современного искусства до 2020 года. Сотрудничество предполагает новые проекты Tele2 с модным столичным музеем и эксклюзивные условия посещения для абонентов", — заявили в пресс-службе оператора.

Tele2 выступает соорганизатором культурных проектов и предлагает своим клиентам преимущества при посещении выставок, фестивалей и образовательных программ. Абоненты продолжат пользоваться привилегиями при посещении МАММ. Также второй год подряд будут проводиться совместные выставочные проекты с применением новых технологий.

В 2018 году мобильный оператор поддерживал мероприятия "Ночь в музее", проект "TVоя Москва", музыкально-поэтический фестиваль Soloma, гастрономический фестиваль "О да! Еда!" и другие. Прошлым летом оператор организовал кинопоказы в городах Подмосковья.

Генеральный директор макрорегиона "Москва" Tele2 Игорь Жижикин отметил, что первый год партнерства показал, что проекты в сфере современного искусства востребованы среди абонентов оператора.