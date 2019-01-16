График проверки: когда в жилых домах будут осматривать газовое оборудование

Специальные комиссии созданы в каждом округе города. Работу завершат до 23 января.

Проверка газового оборудования во всех жилых домах Москвы стартовала 15 января. До конца недели специалисты оценивают состояние и работоспособность систем, а также проводят инструктаж собственников квартир и руководителей управляющих компаний и выдают памятки по безопасной эксплуатации оборудования в многоквартирных домах.

Если члены комиссии зафиксируют нарушения, то работу газовой системы приостановят. Кроме того, после внеплановой проверки подготовят предложения по усилению мер безопасности газового хозяйства Москвы. Работы планируют завершить до 23 января.

Для обследования оборудования во всех округах столицы создали специальную комиссию. В ее состав вошли представители префектур и управ районов, управляющих компаний, Мосгаза, Мосжилинспекции, Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы и ГУ МЧС России по Москве.

Специалисты газового хозяйства не берут деньги за оказанные услуги. Сотрудников Мосгаза можно отличить по форме темно-синего цвета со светоотражающими полосками и оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. Также рекомендуется просить проверяющих предъявить удостоверение. Информацию о специалисте газового хозяйства можно получить по номерам 104 или 112 (добавочный 04).