Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

График проверки: когда в жилых домах будут осматривать газовое оборудование 

Mos.ru 3 часа назад
Фото: Mos.ru
Специальные комиссии созданы в каждом округе города. Работу завершат до 23 января.
Проверка газового оборудования во всех жилых домах Москвы стартовала 15 января. До конца недели специалисты оценивают состояние и работоспособность систем, а также проводят инструктаж собственников квартир и руководителей управляющих компаний и выдают памятки по безопасной эксплуатации оборудования в многоквартирных домах.
График проверки газового оборудования в районах Москвы
Если члены комиссии зафиксируют нарушения, то работу газовой системы приостановят. Кроме того, после внеплановой проверки подготовят предложения по усилению мер безопасности газового хозяйства Москвы. Работы планируют завершить до 23 января.
Для обследования оборудования во всех округах столицы создали специальную комиссию. В ее состав вошли представители префектур и управ районов, управляющих компаний, Мосгаза, Мосжилинспекции, Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы и ГУ МЧС России по Москве.
Специалисты газового хозяйства не берут деньги за оказанные услуги. Сотрудников Мосгаза можно отличить по форме темно-синего цвета со светоотражающими полосками и оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. Также рекомендуется просить проверяющих предъявить удостоверение. Информацию о специалисте газового хозяйства можно получить по номерам 104 или 112 (добавочный 04).
Mos.ru: последние новости
Около 10,5 миллиона кубометров снега утилизировали в столице с начала зимы Движение между станциями «Селигерская» и «Петровско-Разумовская» восстановят в ближайшие часы Ветеранам-афганцам в два раза увеличили размер единовременной выплаты
Комментарии1
Новости Москвы , МЧС , Mos.ru , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая идея Чубайса, взрыв под Петербургом и другие события дня48
Журналистку Бойко арестовали на Украине74
Два грузовика с бойцами ВСУ подорвали в Донбассе54
Мэй не добилась своего: Brexit отменяется?
Названо имя участника «Евровидения» от России71
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:43
Подрыв российского бизнесмена в Абхазии попал на видео
Происшествия
01:46
Два грузовика с бойцами ВСУ подорвали в Донбассе
В мире
00:35
Меган Маркл лишили свободы
Шоу-бизнес
03:26
Петров, Боширов и сирийцы: кого наказывает ЕС
В мире Статьи
03:10
Названо имя участника «Евровидения» от России
Шоу-бизнес
07:00
Новая идея Чубайса, взрыв под Петербургом и другие события дня
В мире
01:01
США озвучили дату выхода из «ракетного» договора
США Армия
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
01:15
Отец дознавательницы из Уфы открестился от дочери
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение