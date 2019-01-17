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Собянин пригласил москвичей на вечер книжных игр на ВДНХ 19 января 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Сергей Собянин пригласил москвичей сыграть в литературную "мафию" и поучаствовать в интерактивных чтениях в Павильоне Книги на ВДНХ в субботу, 19 января. Сообщение мэра опубликовано на его странице в Twitter.
"В эту субботу в Павильоне Книги на ВДНХ пройдет вечер книжных игр. Хорошая идея для отдыха с ребенком. Можно изучать книжные новинки в игровой форме: литературные "крокодил ", "мафия ", "фанты" и многое другое", — сообщается в посте.
Начало мероприятия — 15:00. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация. Гостей ждут не только игры. Посетители Павильона проанализируют и изучат несколько литературных новинок для детей — "Приключения принца Олеомаргарина" Марка Твена, "Зверский детектив" Анны Старобинец, "Когда море стало серебряным" Грейс Лин. Модератор встречи — Мария Хмара, методист организации профессиональных наставников по чтению "Книжныйгид.org".
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