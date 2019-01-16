Собянин вручил премии лучшим журналистам Москвы

"По традиции пришло время для вручения очень важной награды в области журналистики, традиционной награды, когда мы подводим итоги ушедшего года и оцениваем работу наших самых талантливых коллег в области журналистики", — сказал мэр.

Собянин отметил, что журналистика стала для Москвы ведущей областью — она влияет на все процессы в городе и стране.

Кроме того, глава города подчеркнул, что в Москве есть не только местные СМИ, здесь работает большинство информационных ресурсов России

"Работать здесь непросто, с одной стороны. С другой стороны, замечательно, что есть такой мощный информационный ресурс, когда всегда все, что ты думаешь, все, что ты собираешься делать, журналисты своевременно и объективно могут доложить жителям города", — сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что 2019 год будет насыщен событиями и инфоповодами, как и предыдущий.

"Прошедший год, надеюсь, был для вас насыщенный событиями, информационными поводами: это и президентские выборы, и выборы мэра, чемпионат мира по футболу, новое количество различных объектов в городе. Вам было о чем рассказать, вам было о чем написать", — отметил Собянин.

Мэр также поблагодарил журналистов за труд и отметил его важность и нужность для москвичей.

Лауреатом премии города Москвы в области журналистики в 2019 году в том числе стала парламентский корреспондент отдела политики и финансов службы информационного агентства АО "Москва Медиа" Степичева Анастасия.

Премии лучшим журналистам присуждаются с 2001 года за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле— и радиопередач о Москве и москвичах, получивших общественное признание, поднимающих важные проблемы социально-экономической и культурной жизни столицы. По традиции их вручение приурочено ко Дню российской печати, который отмечается в России 13 января. Всего за восемь лет премии города Москвы в области журналистики были удостоены 248 представителей средств массовой информации.