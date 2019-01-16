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Фестиваль «Путешествие в Рождество» побил рекорд 

ТВ Центр 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Москвичи и гости столицы оценили новогоднее убранство города
Фестиваль "Путешествие в Рождество", который шёл в Москве месяц, посетили почти 19 миллионов человек. Настоящий рекорд! Это на 10% больше, чем в прошлом году.
Многие приехали в российскую столицу со всего мира, просто чтобы увидеть, как в Москве умеют отмечать зимние праздники, отмечает "ТВ Центр". Гости и москвичи оценили новогоднее убранство города, а ещё угощения, которые подготовили повара. Площадок на этот раз было около 80 в каждом районе, причём некоторые открылись впервые.
"Те площадки, которые в центре, они иногда уступали по популярности, по посещаемости тем площадкам, которые у нас в округах. Более двух миллионов человек у нас посетили эти площадки, а всего, если говорить об окружных площадках, то количество посетителей было свыше пяти миллионов", — сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
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Новости Москвы , Алексей Немерюк , ТВ Центр , Москва
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