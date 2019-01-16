Собянин произвел кадровые перестановки в Москве

Согласно документам, заместителем начальника госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости назначена Дарья Степанова . Контракт с ней рассчитан на один год.

На такой же срок рассчитан договор с Мариной Масловой, которая стала первым заместителем начальника столичного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Кроме того, первым замруководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы стал Олег Дудкин. С ним контракт заключен на пять лет.