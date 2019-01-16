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Кинотеатр «Великан» перезагрузят за год 

Москва24 + ещё 5 4 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Реконструкцию кинотеатра "Великан" в Парке Горького можно успеть завершить до конца 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Здание кинотеатра было построено в 1930-е годы. Во время Великой Отечественной войны в него попала бомба.
Проект восстановления строения подготовило архитектурное бюро Kleinewelt Architekten. Архитекторы предлагают восстановить исторический фасад и сохранить конструктивный каркас здания. Проект предусматривает обустройство кинозала на 180 человек. В фойе расположтся кафе и зимний сад, на крыше — смотровая площадка с амфитеатром и небольшой бар. Все этажи объединит многоуровневая галерея с площадками для коворкингов, воркшопов и выставок.
Также будет восстановлен исторический фасад здания и сохранится его конструктивный каркас.
В конце декабря 2018 года завершилась реставрация светомузыкального фонтана в Парке Горького.
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