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Крещенские морозы в Москве в этом году будут слабыми 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Погода в Москве в ночь на субботу, когда православные отмечают праздник Крещения Господня, будет достаточно мягкой для этих чисел января, ожидается 4-6 градусов ниже нуля, сказала РИА Новости ведущий специалист "Фобос" Елена Волосюк.
"Четыре-шесть градусов ниже нуля — это выше средних многолетних показателей примерно на 4-5 градусов. В пятницу в столице ожидается пасмурная погода и оттепель. Но волна тепла быстро придет и быстро схлынет — уже в крещенскую ночь температура снизится и к утру субботы — до 4-6 градусов ниже нуля. Оттепели уже не будет, но и 20 градусных морозов мы не ждем", — отметила Волосюк.
По ее словам, в ночь на субботу будет расти атмосферное давление и днем в субботу достигнет 742 миллиметров ртутного столба.
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