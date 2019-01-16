Крещенские морозы в Москве в этом году будут слабыми

Погода в Москве в ночь на субботу, когда православные отмечают праздник Крещения Господня, будет достаточно мягкой для этих чисел января, ожидается 4-6 градусов ниже нуля, сказала РИА Новости ведущий специалист "Фобос" Елена Волосюк. "Четыре-шесть градусов ниже нуля — это выше средних многолетних показателей примерно на 4-5 градусов. В пятницу в столице ожидается пасмурная погода и оттепель. Но волна тепла быстро придет и быстро схлынет — уже в крещенскую ночь температура снизится и к утру субботы — до 4-6 градусов ниже нуля. Оттепели уже не будет, но и 20 градусных морозов мы не ждем", — отметила Волосюк. По ее словам, в ночь на субботу будет расти атмосферное давление и днем в субботу достигнет 742 миллиметров ртутного столба.