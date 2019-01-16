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Власти Москвы рассказали, до скольки лет работают столичные жители 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Каждый седьмой житель Москвы продолжает свою трудовую деятельность вплоть до 70 лет, а каждый четвертый москвич пенсионного возраста работает до 65 лет, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на Гайдаровском форуме.
"Порог старости в Москве — один из самых лучших на сегодняшний день в стране, и косвенно это еще подтверждается нашими данными по занятости людей пенсионного возраста. В Москве каждый четвертый москвич от пенсионного возраста до 65 лет работает, и каждый седьмой работает до 70 лет", — сообщила Ракова в ходе дискуссии на полях форума в среду.
Она заметила, что сегодня социальный стандарт минимального дохода пенсионера по большому счету исключает ситуацию объективной бедности среди старшего поколения.
"Потому что на сегодняшний день у нас социальный стандарт выше в 1,5 раза минимального прожиточного минимума пенсионера", — пояснила вице-мэр.
Ранее сообщалось, что прожиточный минимум московских пенсионеров увеличен в 2019 году на 299 рублей из-за подорожания продуктов, теперь он составляет 12 тысяч 115 рублей.
Гайдаровский форум проходит в Москве с 15 по 17 января. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является официальным информационным партнером форума.
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Новости Москвы , Экономика , Анастасия Ракова , Правительство Москвы , РИА Новости , Москва
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