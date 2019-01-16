Разворот экономики от промышленности к человеку, от индустриальной экономики к экономике человека необходим в России, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
"Разворот экономики от промышленности к человеку, от индустриальной экономики к экономике человека — вот что должно происходить. И я почему говорю, что большие города и агломерации, — там это очевидный тренд, современный мировой тренд. Без этого инновационной экономики и новых прорывов не будет", — сказал Собянин на пленарной дискуссии X Гайдаровского форума.
По словам столичного градоначальника, в структуре российской экономики все большую роль будут играть услуги.
"И на примере Москвы это очень хорошо видно. Доля промышленности уменьшается, доля услуг увеличивается, IT-сектора, финансового сектора, услуг, туризма. Это нормальный тренд", — отметил мэр.
Также, по мнению Собянина, России не нужно сокращать добычу нефти.
"Мы все время говорили, что меньше нефти и газа добывать, зачем нам такая экономика. Американцы слушали-слушали, взяли и увеличили добычу нефти и газа. Что нам менять-то, зачем? Я не очень верю, когда мы говорим, что у нас доля малого и среднего бизнеса в экономике будет 30%, тогда надо действительно закрыть Газпром, Роснефть, тогда у нас доля малого бизнеса будет 30%, без этого 30% не будет. Либо месторождения раздать малому и среднему бизнесу", — добавил Собянин.
Гайдаровский форум проходит в Москве с 15 по 17 января. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является официальным информационным партнером форума.