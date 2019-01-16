Экономике надо развернуться от промышленности к человеку, считает Собянин

Сергей Собянин. Разворот экономики от промышленности к человеку, от индустриальной экономики к экономике человека необходим в России , считает мэр Москвы

"Разворот экономики от промышленности к человеку, от индустриальной экономики к экономике человека — вот что должно происходить. И я почему говорю, что большие города и агломерации, — там это очевидный тренд, современный мировой тренд. Без этого инновационной экономики и новых прорывов не будет", — сказал Собянин на пленарной дискуссии X Гайдаровского форума.

По словам столичного градоначальника, в структуре российской экономики все большую роль будут играть услуги.

"И на примере Москвы это очень хорошо видно. Доля промышленности уменьшается, доля услуг увеличивается, IT-сектора, финансового сектора, услуг, туризма. Это нормальный тренд", — отметил мэр.

Также, по мнению Собянина, России не нужно сокращать добычу нефти.

"Мы все время говорили, что меньше нефти и газа добывать, зачем нам такая экономика. Американцы слушали-слушали, взяли и увеличили добычу нефти и газа. Что нам менять-то, зачем? Я не очень верю, когда мы говорим, что у нас доля малого и среднего бизнеса в экономике будет 30%, тогда надо действительно закрыть Газпром, Роснефть, тогда у нас доля малого бизнеса будет 30%, без этого 30% не будет. Либо месторождения раздать малому и среднему бизнесу", — добавил Собянин.