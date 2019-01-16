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Ограничения движения введут на улице Вертолетчиков 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Движение транспорта ограничат на улице Вертолетчиков на юго-востоке Москвы. Ограничения связаны со строительством инженерных сетей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
С 21 января по 12 февраля и с 4 по 30 апреля будет ограничено движение по двум полосам в районе дома №13. Для сохранения движения обустроят временные уширения.
С 13 февраля по 3 апреля перекрывать будут только одну полосу. Автомобилистам рекомендовали учитывать эти изменения при планировании маршрута.
Ранее сообщалось, что временные ограничения и перекрытия движения введут на юго-востоке и западе столицы. В частности, до 25 апреля автомобилистов не пустят на участок улицы Мустая Карима.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , Москва
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