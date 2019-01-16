Ограничения движения введут на улице Вертолетчиков

Движение транспорта ограничат на улице Вертолетчиков на юго-востоке Москвы . Ограничения связаны со строительством инженерных сетей, сообщает портал мэра и правительства Москвы

С 21 января по 12 февраля и с 4 по 30 апреля будет ограничено движение по двум полосам в районе дома №13. Для сохранения движения обустроят временные уширения.

С 13 февраля по 3 апреля перекрывать будут только одну полосу. Автомобилистам рекомендовали учитывать эти изменения при планировании маршрута.

Ранее сообщалось, что временные ограничения и перекрытия движения введут на юго-востоке и западе столицы. В частности, до 25 апреля автомобилистов не пустят на участок улицы Мустая Карима.