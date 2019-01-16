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Поездку по Московским центральным диаметрам можно будет оплатить смартфоном 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Технология бесконтактной оплаты проезда, а также возможность оплатить поездку при помощи смартфона будет действовать на Московских центральных диаметрах (МЦД). Об этом в среду ТАСС сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"На платформах МЦД будет доступна технология бесконтактной оплаты проезда, как на турникетах в метро. Оплатить проезд на Московских центральных диаметрах можно будет бесконтактными банковскими картами PayPass/PayWave, а также смартфонами и другими гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, оплатить проезд на МЦД можно будет картой "Тройка", которая действует на всех видах городского транспорта. Карта доступна также в виде брелоков, браслетов, колец и наклеек.
"Благодаря тому, что наш пассажир сам выбирает наиболее удобный для него вид оплаты проезда, мы решаем сразу несколько задач — уменьшаем количество неплательщиков в городском транспорте и повышаем его востребованность. Кроме того, благодаря внедрению на МЦД новейших систем оплаты мы не только улучшим комфорт передвижения пассажира, но и создадим удобную интеграцию между всеми видами городского транспорта, поездки на котором можно оплатить и картой "Тройка", и мобильным телефоном, и банковской картой", — подчеркнул Ликсутов.
Всего планируется запустить пять диаметров, МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" запустят уже в конце 2019 — начале 2020 года. МЦД будет работать по графику метро — с 05:30 до 01:00 мск. Для интеграции диаметров с остальной городской транспортной системой будет разработана удобная билетная система. По подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.
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