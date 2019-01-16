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У турникетов МЦД появятся терминалы для бесконтактной оплаты 

RT на русском + ещё 9 12 часов назад
Фото: mos.ru
У турникетов Московских центральных диаметров появятся терминалы для бесконтактной оплаты, сообщает портал мэра и правительства.
Расплатиться можно будет картами с PayPass и PayWave, а также с помощью смартфонов с функцией Android Pay, Apple Pay или Samsung Pay.
Как напомнил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, такая функция уже есть в метрополитене и на МЦК.
«Это быстрый и удобный способ оплатить проезд: пассажиру не требуется записывать поездки на проездной билет», — отметил он.
Что касается МЦД, то расплатиться также можно картой «Тройка», передают «Известия».
Первые два диаметра планируется открыть в конце 2019 — начале 2020 года.
Ранее «Утро.ру» сообщало о ходе строительства электродепо «Руднёво».
RT на русском: последние новости
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , Apple , Ytro.ru , газета "Известия"
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