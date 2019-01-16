У турникетов МЦД появятся терминалы для бесконтактной оплаты

У турникетов Московских центральных диаметров появятся терминалы для бесконтактной оплаты, сообщает портал мэра и правительства.

Расплатиться можно будет картами с PayPass и PayWave, а также с помощью смартфонов с функцией Android Pay, Apple Pay или Samsung Pay.

Как напомнил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов , такая функция уже есть в метрополитене и на МЦК.

«Это быстрый и удобный способ оплатить проезд: пассажиру не требуется записывать поездки на проездной билет», — отметил он.

Что касается МЦД, то расплатиться также можно картой «Тройка», передают «Известия»

Первые два диаметра планируется открыть в конце 2019 — начале 2020 года.