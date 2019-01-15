Стоимость хлеба в Москве и Подмосковье повысится

Хлебобулочная и кондитерская продукция в Москве Московской области в ближайшее время подорожает. О росте цен предупредил один из крупнейших в столичном регионе поставщиков.

Объявление об изменении стоимости продукции появились в магазинах столицы. Их разместил Торговый дом «Нижегородский хлеб». Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», с 25 января рост в зависимости от наименования товара составит до 10%.

Производитель объясняет такие меры подорожанием основных видов сырья и увеличением расходов на производство и доставку.

В диспетчерской службе предприятия информагентству ТАСС факт размещения объявлений о предстоящем повышении стоимости продукции подтвердили.