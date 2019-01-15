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Обратиться в «Мосгаз» теперь можно через единую службу «112» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Гасан Гасангаджиев сообщил о том, что «Мосгаз» начал реагировать на обращения горожан по единому номеру вызова оперативных экстренных служб «112». Для этого были успешно завершены все необходимые государственные испытания.
— Специалисты АО «Мосгаз» провели тщательный анализ и использовали имеющийся многолетний опыт для модернизации самых значимых функций, направленных на повышение качества работы оперативных служб предприятия, — подчеркнул руководитель департамента.
Начало использования данной системы позволит специалистам столичного газового хозяйства получить дополнительные инструменты для реагирования на обращения граждан, передает РИА Новости.
Кроме того, специалисты службы «112» смогут отслеживать качество и скорость реагирования на вызовы с помощью доступа к координатам специализированных транспортных средств «Мосгаза».
Ранее сообщалось о том, что внеплановая проверка систем газоснабжения столицы пройдет с 15 по 21 января.
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Новости Москвы , РИА Новости
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