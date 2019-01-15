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С узкими дорогами в Москве решили бороться краской 

Мослента + ещё 5 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В 2019 году в Москве ликвидируют более 50 узких мест на дорогах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Максима Ликсутова.
Расширение полос будет достигнуто за счет переразметки.
«Эта программа направлена на ликвидацию узких мест, благодаря реализации которой транспорт может свободно выезжать по вечерам из Москвы», — уточнил Ликсутов.
Он напомнил, что в 2017 году таким образом удалось повысить пропускную способность на дорогах от 10 до 50 процентов.
В середине декабря 2018 года руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев рассказывал, что в городе был перевыполнен план по строительству дорог и дорожных сооружений.
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