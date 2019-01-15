Москва избавится от ненужных сужений на дорогах

На столичных дорогах в текущем году планируют ликвидировать более 50 узких мест. Благодаря этому перераспределится трафик в часы пик, а также улучшится пропускная способность дорог. Об этом заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов

"В 2018 году столичный ЦОДД переразметил 50 проблемных участков на важных магистралях города, в 2019 году мы планируем взять в работу еще более 50 участков. Эта программа направлена на ликвидацию узких мест, благодаря реализации которой транспорт может свободно выезжать по вечерам из Москвы", — приводит слова Ликсутова ТАСС.

По его словам, в 2017 году благодаря переразметке повысилась пропускная способность некоторых участков дорог почти на треть.

Ликсутов отметил, что переразметка полос является эффективным методом, позволяющим перераспределять трафик в часы пик, тем самым "снижая загрузку на магистрали".

Ранее руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев сообщил, что в 2018 году в столице обустроили 11 новых разворотов на пяти столичных магистралях. Организация дополнительных полос и переразметка позволила разгрузить "проблемные" участки на дорогах и увеличила скорость движения.

Три новых разворота появились на Бутырской улице, четыре — на Хорошевском шоссе, два — на Севастопольском проспекте и еще по одному развороту на Балаклавском проспекте и на улице Подольских Курсантов.

С начала 2018 года в Москве ввели в эксплуатацию 98,5 километра дорог, 53 искусственных сооружения (мосты, эстакады и путепроводы) и 17 пешеходных переходов.