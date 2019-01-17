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Московский кинотеатр «Форум» превратят в выставочный центр 

Р-Спорт + ещё 20 1 час назад
Фото: Мосгорнаследие
Мосгорнаследие согласовало проект реставрации кинотеатра "Форум" в центре Москвы, предусматривающий его использование в качестве выставочного центра, сообщила пресс-служба ведомства.
Кинотеатр "Форум" на Садовой-Сухаревской построили в 1916 году в стиле классицизма по проекту Федора Кольбе. Кинотеатр признан объектом культурного наследия. Сейчас здание не используется и находится в аварийном состоянии, отмечается в сообщении Мосгорнаследия.
Как указывается в нем, в кинотеатре сохранились основные детали внешнего и внутреннего декора, главный фасад, лестница в фойе и некоторые другие элементы, что позволит реставраторам вернуть памятнику исторический облик.
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Новости Москвы , Федор Кольбе , Москва
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