Мосгорнаследие согласовало проект реставрации кинотеатра "Форум" в центре Москвы, предусматривающий его использование в качестве выставочного центра, сообщила пресс-служба ведомства.
Кинотеатр "Форум" на Садовой-Сухаревской построили в 1916 году в стиле классицизма по проекту Федора Кольбе. Кинотеатр признан объектом культурного наследия. Сейчас здание не используется и находится в аварийном состоянии, отмечается в сообщении Мосгорнаследия.
Как указывается в нем, в кинотеатре сохранились основные детали внешнего и внутреннего декора, главный фасад, лестница в фойе и некоторые другие элементы, что позволит реставраторам вернуть памятнику исторический облик.