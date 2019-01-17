Московский кинотеатр «Форум» превратят в выставочный центр

Мосгорнаследие согласовало проект реставрации кинотеатра "Форум" в центре Москвы , предусматривающий его использование в качестве выставочного центра, сообщила пресс-служба ведомства.

Кинотеатр "Форум" на Садовой-Сухаревской построили в 1916 году в стиле классицизма по проекту Федора Кольбе . Кинотеатр признан объектом культурного наследия. Сейчас здание не используется и находится в аварийном состоянии, отмечается в сообщении Мосгорнаследия.

Как указывается в нем, в кинотеатре сохранились основные детали внешнего и внутреннего декора, главный фасад, лестница в фойе и некоторые другие элементы, что позволит реставраторам вернуть памятнику исторический облик.