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Метро Москвы хочет подать в суд на пьяного пассажира, «остановившего» синюю ветку 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский метрополитен намерен обратиться в суд, чтобы возместить убытки из-за сбоя на Арбатско-Покровской линии, который произошел 10 января по вине одного из пассажиров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного метро.
"Московский метрополитен намерен подать в суд на пассажира, который в вечерний час пик 10 января на станции "Арбатская" в состоянии алкогольного опьянения самовольно оказался на путях. Трагедии удалось избежать благодаря высокой квалификации машиниста электропоезда, который вовремя заметил пассажира на рельсах: он смог остановить состав так, чтобы не нанести вреда ни пассажиру на путях, ни людям в салоне поезда. Спасенного пассажира подняли на платформу сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене", — сказал собеседник агентства.
Сейчас метрополитен подсчитывает размер ущерба.
"В эту сумму будут включены средства за дополнительные обследования инфраструктуры, компенсацию дополнительных ресурсов, направленных на введение поездов в нормальный график, а также оплату психологической реабилитации машиниста. Осмотр подвижного состава, а также дополнительное обследование путевой инфраструктуры, чтобы выявить возможные дефекты, необходимы для обеспечения безопасности движения и комфорта пассажиров", — добавили в пресс-службе.
Ранее Московский метрополитен уже неоднократно обращался в суд с целью компенсации ущерба, нанесенного пассажирами. Обычно это происходит из-за грубого нарушения правил пользования метро. По мнению администрации метро, подобное поведение недопустимо и может повлечь за собой серьезные последствия.
Нахождение людей на путях создает угрозу жизни и здоровью пассажиров, а также срывает график движения поездов. Для машинистов это дополнительный стресс: после подобных ситуаций они в обязательном порядке проходят психологическую реабилитацию.
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Новости Москвы , Происшествия , МВД , Москва
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