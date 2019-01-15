Движение поездов на салатовой ветке метро восстановлено

Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии московского метро вновь открыты для пассажиров. Об этом сообщается в Twitter столичного метрополитена.

Сбой в движении поездов салатовой ветки произошел утром 15 января из-за поступления воды на участке между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы". Затопление случилось после того, как выбило пробку тюбинга возле служебной платформы при строительстве второго вестибюля станции "Окружная".

Последствия аварии устраняли более 100 человек — они откачивали воду, убирали грунт с путей и промывали тоннели. В метро опровергли информацию СМИ о повреждении инженерных коммуникаций. Прежде чем открыть движение для пассажиров, на линию вышли пустые поезда.

Между станциями "Селигерская" и "Петровско-Разумовская" пустили 56 бесплатных компенсационных автобусов, которые перевезли за утро более 7,5 тысячи пассажиров. Интервалы движения автобусов составляли менее минуты.