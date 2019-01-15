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В ЛДПР предложили еще один вариант использования парка «Зарядье» 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Депутат ГД от ЛДПР Борис Чернышов предложил сделать парк "Зарядье" штаб-квартирой нового Министерства психологического климата в России.
Ранее политик выступал с инициативой создания такого ведомства в России.
"Я, как автор инициативы о создании Министерства психологического климата, предлагаю сделать "Зарядье" своего рода штаб-квартирой нового ведомства. Там психологи, социологи, специалисты арт-терапии смогут проводить разного рода мероприятия, направленные на снижение уровня жестокости в современном обществе, давать людям конструктивные советы по улучшению настроения и самочувствия", — пишет политик в письме директору парка Павлу Трехлебу, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.
По мнению политика, подобная работа должна проводиться именно в таком спокойном месте, как "Зарядье", где общение со специалистами и друг с другом "в окружении живой природы, уютного интерьера не будет вызывать у людей раздражения, а напротив, сделает их более счастливыми".
"В современном мире жестокость и раздражительность не просто стали серьёзными проблемами, они являются причинами многих противоправных деяний и тяжких преступлений. Наши совместные действия в этом направлении, уверен, помогут снизить уровень агрессии в обществе, и научат людей быть более внимательными к проблемам окружающих", — заключил он.
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Новости Москвы , Политика , Госдума , ЛДПР , РИА Новости
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