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На встрече с Путиным был грубо нарушен протокол
На встрече с Путиным был грубо нарушен протокол

Светофоры перенастроят на севере Москвы 

Москва24 + ещё 4 4 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты Центра организации дорожного движения в режиме реального времени перенастраивают светофоры на севере Москвы.
"Дежурная смена ЦОДД в режиме реального времени перенастраивает работу светофоров и с помощью ручного управления увеличивает фазы для загруженных направлений на севере Москвы", — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Ранее стало известно, что на участок Люблинско-Дмитровской линии метро, временно закрытый из-за поступления воды, подали напряжение. Первые поезда поедут без пассажиров.
Сбой в движении поездов произошел утром 15 января. Из-за поступления воды временно закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Последствия аварии устраняют более 100 человек.
Между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская" запустили 50 бесплатных компенсационных автобусов.
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