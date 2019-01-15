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В Москве проходят внеплановые проверки газового оборудования 

BFM.RU + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Специалисты «Мосгаза» с 15 по 21 января проведут внеплановые проверки газового оборудования в домах столицы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию на сайте организации.
«В период с 15 по 21 января будет проводиться внеплановая проверка газового оборудования и систем газоснабжения в городе Москве. Просим вас с пониманием отнестись к необходимым мерам, принимаемым «Мосгазом», и предоставить доступ в квартиры специалистам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что график проведения проверок будет размещен 15 января на официальном сайте предприятия и аккаунтах в социальных сетях.
Кроме того, как сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства, «Мосгаз» начал реагировать на обращения через единую систему «112» вдобавок к своей системе «104». По словам главы департамента Гасана Гасангаджиева, разработка системы приема экстренных вызовов «104» началась в «Мосгазе» в 2009 году, и с тех пор она была усовершенствована согласно новым требованиям, в нее внедрили программные продукты для эффективной отработки экстренных вызовов через номер 112 (единый номер вызова оперативных экстренных служб).
Обрушение перекрытий произошло в одном из подъездов 10-этажного жилого дома в Магнитогорске утром 31 декабря. В результате трагедии погибли 39 человек. По предварительной версии, в здании произошел взрыв бытового газа.
Утром 14 января в квартире на девятом этаже жилого дома в Шахтах под Ростовом-на-Дону произошел взрыв газовоздушной смеси, были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. В разрушенных квартирах проживали в общей сложности 12 человек. Из них семь спасены, двое погибли, три человека пропали без вести. Из дома эвакуированы все проживающие.
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