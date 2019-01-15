М. Ликсутов прибыл на закрытые станции салатовой ветки метро

«На месте находятся заместитель мэра Москвы М. Ликсутов, начальник метро Виктор Козловский, генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков и руководители всех транспортных предприятий. Движение будет пущено в ближайшие часы», — говорится в сообщении.

В. Козловский в эфире телеканала «Москва 24» сообщил, что несанкционированное поступление воды и песка произошло через технологическое отверстие, однако это не несет никакой угрозы для пассажиров и целостности инфраструктуры метро. «Заключение о причинах будет сделано после комиссионного осмотра и выявления всех сопутствующих факторов», — заключил В. Козловский.

В Мосгортрансе отметили, что компенсационные автобусы в районе закрытых станций метро перевезли уже порядка 5,5 тыс. человек. В ЦОДД добавили, что на Дмитровском шоссе отмечается рабочее движение, однако есть небольшие затруднения в сторону центра. По перекрытому Гостиничному проезду пропускают только маршруты городского транспорта «24К» и «677К». Водителей на личном автомобиле пускают в объезд.

Ранее сообщалось, что станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» временно закрыли из-за поступления воды на данном участке. У закрытых станций дежурят сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.