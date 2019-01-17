Москвичей призвали быть внимательными на дорогах во время снегопада

Сотрудники столичной Госавтоинспекции призывают москвичей быть внимательными на дорогах из-за снегопада, сообщается на сайте ГУМВД Москвы. Ранее в ГУМЧС России по Москве предупредили жителей и гостей столицы о сильном снеге, снежных заносах, гололедице и сильном ветре. "В условиях снегопада водителям необходимо быть особенно дисциплинированными и бдительными за рулем, соблюдать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, избегать резких маневров", — говорится в сообщении. Кроме того, сотрудники ГИБДД рекомендуют пешеходам в условиях недостаточной видимости носить светоотражающие элементы для снижения риска ДТП.