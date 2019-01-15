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Служебные поезда проверят закрытый участок салатовой ветки 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: twitter.com/MetroOperativno
Служебные поезда с измерительным оборудованием проверят перед запуском участок салатовой ветки метро, закрытый из-за поступления воды. Об этом сообщает пресс-службе столичной подземки в своем микроблоге в Twitter.
"Завершение уборки воды и грунта. Скоро запустим движение", — говорится в сообщении метрополитена. В пресс-службе пояснили, что "первые поезда будут служебные — с измерительным оборудованием". "Затем поедут пассажирские", — добавили в подземке.
Утром 15 января произошел сбой в движении поездов Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. Из-за поступления воды временно закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Для пассажиров запустили 50 бесплатных компенсационных автобусов. Они курсируют между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская".
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