В «Сокольниках» пройдут елочные гонки на гироскутерах

Принять участие в соревнованиях смогут все желающие. Обязательное условие для гонщиков — принести с собой новогоднее дерево. Его потом можно будет сдать на переработку в пункте приема, расположенном в парке.

В этот день на Фонтанной площади парка появится специальная трасса протяженностью около сотни метров. Вместо машин участвовать в гонках будут радиоуправляемые гироскутеры, к которым прикрепят елки. Управлять транспортом смогут сами посетители при помощи смартфонов, на которых будет установлено специальное приложение. Устройства выдадут гостям на время проведения мероприятия.

Чтобы принять участие в гонках, необходимо принести с собой живую новогоднюю ель. Соревнование начнется в 14:00 и продлится до 18:00. Те, кто не принесет елки из дома, тоже не будут скучать. Для них организуют турнир по скоростной разборке искусственной ели. Участники также должны будут аккуратно снять и сложить все игрушки в коробку. В конкурсе смогут одновременно участвовать четыре команды по три человека.

«Летом посетители часто передвигаются по парку на гироскутерах, однако кататься зимой небезопасно из-за наледи. Необычная зимняя забава с радиоуправляемыми гироскутерами получит название «Гонки елок». Одновременно участвовать в соревновании смогут два гонщика. Правила довольно просты: нужно преодолеть трассу с препятствиями, не уронив елку, и прийти первым. Перед гонками все участники пройдут инструктаж по управлению гироскутером с помощью смартфона. Специальное мобильное приложение позволяет контролировать елку на колесах через блютус на дистанции до ста метров. Для крепления дерева на гироскутеры установили чаши, распечатанные на 3D-принтере. С их помощью можно закрепить довольно большое дерево, до двух метров в высоту», — рассказали в пресс-службе парка «Сокольники».

После елочных гонок посетители парка смогут сдать деревья на переработку на Фонтанной площади. Елки высушат и с помощью специальных аппаратов раздробят на щепу, а летом ее будут использовать в качестве удобрения для парковых цветников.