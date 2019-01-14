Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Реконструкция МДМ начнется в 2020 году 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: mos.ru
В первом квартале следующего года начнется реконструкция здания Московского дворца молодежи (МДМ). Об этом 14 января сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Авторы проекта предлагают вдохнуть жизнь в яркий образец позднего советского модернизма, при этом сохранив облик здания.
Работы предстоят трудоемкие, реконструкция займет порядка двух лет.
— Архитекторы предлагают в первую очередь открыть здание городу, раскрыв первые этажи, наполнить его новыми функциями, в том числе использовать потенциал кровли как новую видовую площадку в городе, — рассказал Сергей Кузнецов. — При этом общий облик здания изменять не планируют.
Здание МДМ строилось в 1982–1988 годах по проекту архитекторов Якова Белопольского, Максима Беленя, Михаила Посохина и Владимира Хавина. В прошлом году собственник провел конкурс НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА на реконструкцию. Победителем стало столичное архбюро Wall. По мнению партнера бюро Рубена Аракеляна, МДМ обладает необходимым потенциалом, чтобы стать значимой культурной локацией.
— Концепция предусматривает, что МДМ станет частью прогулочного маршрута из Парка Горького. Также отдельной важной задачей является взаимное раскрытие здания и прилегающего к нему парка усадьбы Трубецких, — пояснил Рубен Аракелян.
Сегодня проект находится на стадии проектирования. В здании перепланируют внутренние пространства. Фасады освободят от лишней рекламы. Площадь перед зданием используют для проведения выставок — периодически на ней будут появляться арт-инсталляции.
Лишние пристройки к зданию МДМ архитекторы хотят убрать, а с задней стороны возвести многоуровневый культурный центр для проведения разных мероприятий.
Вечерняя Москва: последние новости
Не бойтесь сделать ложный вызов: жизнь важнее Сергей Собянин провел технический пуск четырех станций Сокольнической линии метро Спасатели будут патрулировать места крещенских купаний с помощью дронов
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Кузнецов , Рубен Аракелян , Михаил Посохин , МДМ банк , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина задумала собственный мегапроект на Черном море56
Депутаты решили заняться участившимися взрывами в домах
Решение РФ по Курилам и другие события дня35
В Чечне объяснили массовые аресты и пытки геев329
Киев анонсировал прорыв через Крымский мост силами НАТО633
Видео
00:58
Россия приняла решение по Курилам
Политика Азия
00:40
Горит Киево-Печерская лавра
Пожары Происшествия
00:51
«Мистраль» разбомбил катер в море
Армия Оружие
00:40
Лобода впервые прокомментировала скандал в Шереметьево
Шоу-бизнес
01:39
В Чечне объяснили массовые аресты и пытки геев
Общество
03:41
У организатора «Дискотек 80-х» украли 2 млн
Происшествия
01:15
Киев анонсировал прорыв через Крымский мост силами НАТО
В мире Украина
05:09
Медведев поставил на место Лукашенко
Политика
00:55
Певцов указал поклонникам на их место
Шоу-бизнес
00:47
Жаров отреагировал на решение Дурова по Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение