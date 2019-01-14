Реконструкция МДМ начнется в 2020 году

В первом квартале следующего года начнется реконструкция здания Московского дворца молодежи ( МДМ ). Об этом 14 января сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов . Авторы проекта предлагают вдохнуть жизнь в яркий образец позднего советского модернизма, при этом сохранив облик здания.

Работы предстоят трудоемкие, реконструкция займет порядка двух лет.

— Архитекторы предлагают в первую очередь открыть здание городу, раскрыв первые этажи, наполнить его новыми функциями, в том числе использовать потенциал кровли как новую видовую площадку в городе, — рассказал Сергей Кузнецов. — При этом общий облик здания изменять не планируют.

Здание МДМ строилось в 1982–1988 годах по проекту архитекторов Якова Белопольского, Максима Беленя, Михаила Посохина и Владимира Хавина. В прошлом году собственник провел конкурс НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА на реконструкцию. Победителем стало столичное архбюро Wall. По мнению партнера бюро Рубена Аракеляна, МДМ обладает необходимым потенциалом, чтобы стать значимой культурной локацией.

— Концепция предусматривает, что МДМ станет частью прогулочного маршрута из Парка Горького. Также отдельной важной задачей является взаимное раскрытие здания и прилегающего к нему парка усадьбы Трубецких, — пояснил Рубен Аракелян.

Сегодня проект находится на стадии проектирования. В здании перепланируют внутренние пространства. Фасады освободят от лишней рекламы. Площадь перед зданием используют для проведения выставок — периодически на ней будут появляться арт-инсталляции.

Лишние пристройки к зданию МДМ архитекторы хотят убрать, а с задней стороны возвести многоуровневый культурный центр для проведения разных мероприятий.