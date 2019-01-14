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В Москве приступили к тестированию нового участка на Сокольнической линии метро 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В Московском метрополитене приступили к тестированию нового участка на Сокольнической линии — от «Саларьево» до «Коммунарки», сообщает kp.ru.
«Основные строительные работы завершены. Через несколько месяцев будет завершена прокладка инженерных коммуникаций», — заявил мэр Сергей Собянин.
По его словам, в мае участок откроют для пассажиров.
Продлевать ветку на юг от «Саларьево» начали в феврале 2018 года. Речь идёт о наземных станциях «Филатов луг» и «Прокшино», а также о подземных станциях мелкого заложения «Ольховая» и «Коммунарка».
Общая протяжённость отрезка составит примерно 12 км.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что в столице рассказали о ходе строительства электродепо «Руднёво».
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Комсомольская правда , Москва
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