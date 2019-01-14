В Москве приступили к тестированию нового участка на Сокольнической линии метро

В Московском метрополитене приступили к тестированию нового участка на Сокольнической линии — от «Саларьево» до «Коммунарки», сообщает kp.ru

«Основные строительные работы завершены. Через несколько месяцев будет завершена прокладка инженерных коммуникаций», — заявил мэр Сергей Собянин.

По его словам, в мае участок откроют для пассажиров.

Продлевать ветку на юг от «Саларьево» начали в феврале 2018 года. Речь идёт о наземных станциях «Филатов луг» и «Прокшино», а также о подземных станциях мелкого заложения «Ольховая» и «Коммунарка».

Общая протяжённость отрезка составит примерно 12 км.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что в столице рассказали о ходе строительства электродепо «Руднёво».