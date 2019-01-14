Москвичам напомнили о важности проверки газового оборудования

На сегодняшний день в Москве насчитывается 23 947 газифицированных жилых строений. Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе АО "Мосгаз".

В столице к газоснабжению подключены более 1,8 миллиона квартир. В "Мосгазе" напомнили о важности обеспечивать допуск в квартиру сотрудников газового хозяйства Москвы для проведения ежегодного технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), а также проводить ремонт или замену газоиспользующего оборудования только силами специалистов специализированной организации.

"Значительным фактором опасности газовой аварии является пользование газом при неисправности газоиспользующего оборудования, а также использование газа и газовых приборов не по назначению", — рассказала начальник Управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования "Мосгаз" Татьяна Киселева.

Она также подчеркнула, что пользоваться газовыми плитами для отопления помещений или сушки белья категорически запрещено.

"Статистика и многолетний опыт показывает, что чаще всего к аварии приводит человеческий фактор", — добавила Киселева.

Пользователям газифицированного фонда запрещается:

— Проводить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), переустановку, замену и ремонт газовых приборов и запорной арматуры;

— Отключать и подключать газоиспользующее оборудование, газовые приборы, изменять площадь отапливаемых помещений без согласования с соответствующими организациями;

— Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымоходов и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать и заклеивать "карманы" и люки, предназначенные для чистки дымоходов;

— Отключать автоматику безопасности и регулирования. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре, особенно при обнаружении утечки газа;

— Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (при появлении трещин) дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей;

— Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве;

— Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, вентиляционных каналах, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под дверьми ванных комнат;

— Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику);

— Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правила пользования этими приборами;

— Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;

— Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;

— Перекрывать краны на газовых стояках на вводных участках.