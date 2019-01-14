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Почти 90 прорубей и купелей будут работать в крещенскую ночь в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 1 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Во время крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января в Москве будут открыты почти 90 купелей и прорубей. В городе будут обустроены 62 площадки. Предполагается, что их посетят более 160 тысяч граждан. Об этом сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
— Традиционные проруби будут организованы во всех округах столицы. Наибольшее их количество — 20 мест, 13 прорубей, 10 купелей — в ТиНАО, — говорится в сообщении.
В Центральном административном округе Москвы площадка для купаний будет организована при храме на Чистом Вражке. В Северном округе — на Большом Садовом пруду и водном стадионе «Динамо». На северо-востоке столицы купания будут проходить на Дворцовом пруду. На востоке — на озерах Святое и Белое. Полный список мест крещенских купаний можно посмотреть на официальном сайте мэра Москвы.
Места для купаний будут оборудованы деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, ограждениями. Здесь же будут располагаться обогреваемые раздевалки и туалеты, а также парковки. Всех желающих обеспечат горячим питьем.
— В обеспечении мероприятий примут участие более 2,5 тысячи человек — работников системы управления, ЖКХ, МЧС, Главного управления внутренних дел, учреждений медицины, транспорта и других предприятий, — рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
Кроме того, время работы мест для крещенских купаний в Москве может быть увеличено в связи с большим количеством желающих осуществить обряд накануне выходных.
— Впереди два выходных, соответственно, возрастает количество желающих осуществить данный обряд. Поэтому, следуя опыту предыдущих лет, по решению руководителей на каждом месте крещенских купаний время осуществления может быть продлено, — сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков. Его слова публикует агентство городских новостей «Москва».
Кстати, в МЧС дали рекомендации москвичам при купании в проруби.
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Новости Москвы , Владимир Волков , Петр Бирюков , МЧС , АГН "Москва" , Москва
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