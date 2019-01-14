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Москвичи покормят зимующих птиц в парке «Сокольники» 

Управа района Черемушки 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В парке «Сокольники» начали раздавать корм для птиц, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы. В выходные и праздничные дни здесь можно бесплатно получить корм, оставить его в одной из кормушек, а затем понаблюдать за пернатыми.
В орнитарии парка установили кормушки, а также информационные щиты с описанием различных видов местных пернатых и правильного для них рациона во время зимовки. Кормушки размещены довольно компактно. Птицы охотно слетаются на щедрое угощение, а посетители парка могут понаблюдать за ними.
В материале уточняется, что самый полезный продукт для пернатых — это обычные семена подсолнечника. Они должны составлять 75 процентов рациона. Однако зимой птицам нужна и калорийная пища — маргарин и несоленое сало. Также смело можно кормить птиц неочищенными зернами проса, овсяными хлопьями, зерновыми отходами, ягодами рябины.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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