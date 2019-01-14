Москвичи покормят зимующих птиц в парке «Сокольники»

В парке «Сокольники» начали раздавать корм для птиц, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы . В выходные и праздничные дни здесь можно бесплатно получить корм, оставить его в одной из кормушек, а затем понаблюдать за пернатыми.

В орнитарии парка установили кормушки, а также информационные щиты с описанием различных видов местных пернатых и правильного для них рациона во время зимовки. Кормушки размещены довольно компактно. Птицы охотно слетаются на щедрое угощение, а посетители парка могут понаблюдать за ними.

В материале уточняется, что самый полезный продукт для пернатых — это обычные семена подсолнечника. Они должны составлять 75 процентов рациона. Однако зимой птицам нужна и калорийная пища — маргарин и несоленое сало. Также смело можно кормить птиц неочищенными зернами проса, овсяными хлопьями, зерновыми отходами, ягодами рябины.