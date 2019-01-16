В Москве в новогодние праздники на свет появились почти 2,5 тысячи детей

Почти 2,5 тысячи детей родились в роддомах Москвы в новогодние праздничные дни, при этом большинство новорожденных мальчики, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы

"С 1 по 9 января в городских роддомах появились на свет 2466 детей", — говорится в сообщении.

По данным портала, в столичных роддомах в новогодние праздники появилось 1356 мальчиков и 1110 девочек. За этот период также родились 20 двоен.

Семьи, у которых родились дети в Москве, могут получить в подарок от столичного правительства специальный набор для новорожденного.

"Мамам, которые прописаны в другом регионе, для этого необходимо оформить свидетельство о рождении в родильном доме", — отмечается в сообщении.

Набор для новорожденного состоит из 44 предметов, которые подходят и для мальчиков, и для девочек. В него входят комбинезоны, купальное полотенце с варежкой, подгузники, матрац, одеяло, пеленки, пустышки, ножницы и другие необходимые вещи для младенца.