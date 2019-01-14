На новогодних праздниках Москву посетили около пяти миллионов человек

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1» сообщил, что за время новогодних праздников столицу посетили около пяти миллионов человек.

«Даже сложно с чем-либо сравнить, наверное, с чемпионатом мира по футболу — мы говорили, что огромное количество людей приехало, в течение месяца побывало 4,5 млн человек. Здесь практически за неделю приехало около 5 млн», — цитирует РИА Новости Собянина.

Он добавил, что в праздничные дни усиленно работали все московские службы.

Ранее сообщалось, что за время новогодних праздников Музей Победы на Поклонной горе в Москве посетило более 35 тыс. человек, что является абсолютным рекордом.

В конце декабря m24 сообщал, что на время зимних каникул более 80 музеев Москвы будут работать бесплатно.