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На новогодних праздниках Москву посетили около пяти миллионов человек 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1» сообщил, что за время новогодних праздников столицу посетили около пяти миллионов человек.
«Даже сложно с чем-либо сравнить, наверное, с чемпионатом мира по футболу — мы говорили, что огромное количество людей приехало, в течение месяца побывало 4,5 млн человек. Здесь практически за неделю приехало около 5 млн», — цитирует РИА Новости Собянина.
Он добавил, что в праздничные дни усиленно работали все московские службы.
Ранее сообщалось, что за время новогодних праздников Музей Победы на Поклонной горе в Москве посетило более 35 тыс. человек, что является абсолютным рекордом.
В конце декабря m24 сообщал, что на время зимних каникул более 80 музеев Москвы будут работать бесплатно.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , РИА Новости , Москва
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