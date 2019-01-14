Демонтаж новогодних конструкций начался в Москве

Демонтаж новогодних конструкций с улиц Москвы начался 14 января 2019 г. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Большинство праздничных конструкций, которыми была украшена столица к Новому году и Рождеству, будут демонтированы в период с 14 по 20 января. Это более 290 новогодних елей, декоративные элементы с цифрами «2019» и другие объемно-декоративные конструкции», — сказал П. Бирюков.

По его словам, некоторые конструкции останутся до конца зимы.