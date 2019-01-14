Демонтаж новогодних конструкций начался в Москве 

Демонтаж новогодних конструкций с улиц Москвы начался 14 января 2019 г. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Большинство праздничных конструкций, которыми была украшена столица к Новому году и Рождеству, будут демонтированы в период с 14 по 20 января. Это более 290 новогодних елей, декоративные элементы с цифрами «2019» и другие объемно-декоративные конструкции», — сказал П. Бирюков.
По его словам, некоторые конструкции останутся до конца зимы.
«Это «Звездное небо» на ул. Никольская из 160 км гирлянд и 1,5 млн светодиодов, арочные конструкции и другие элементы на центральных и районных площадках Москвы, а также в парках города», — пояснил заммэра. П. Бирюков напомнил, что к Новому году и Рождеству столицу украсили порядка 3 тыс. различных объемно-декоративных элементов, общая протяженность световых гирлянд составила 1,5 тыс. км. «Атмосфера праздника в городе создавалась с использованием порядка 30 млн энергоэффективных светодиодов», — добавил он.