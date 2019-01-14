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Большую часть праздничных украшений в Москве демонтируют на этой неделе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В понедельник в столице стартует демонтаж новогоднего убранства города, большинство праздничных конструкций уберут в период по 20 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Это более 290 новогодних елей, декоративные элементы с цифрами «2019» и другие объемно-декоративные конструкции», — сказал Бирюков.
Он добавил, что часть праздничных элементов останется до конца зимы. Это «Звездное небо» на Никольской улице из 160 километров гирлянд и 1,5 миллионов светодиодов, арки и другие элементы на центральных и районных площадях, в парках.
Бирюков напомнил, что к Новому году и Рождеству столицу украсили порядка 3 тысяч различных объемно-декоративных элементов, общая протяженность световых гирлянд составила 1,5 тысячи километров. Для украшения использовали около 30 миллионов энергоэффективных светодиодов.
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Новости Москвы , Погода , Петр Бирюков , Москва
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