Праздничные украшения уберут с улиц города до конца этой недели

Большинство праздничных конструкций, которые были установлены в столице к Новому году и Рождеству, будут демонтированы в течение ближайшей недели. Об этом 14 января сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

Большинство новогодних украшений города исчезнут с улиц к 20 января.

— Это более 290 новогодних елей, декоративные элементы с цифрами «2019» и другие объемно-декоративные конструкции, установленные в городе, — рассказал Петр Бирюков.

При этом те элементы декора, которые очень полюбились москвичам и гостям столицы, будут радовать горожан своей красотой до самого конца зимы.

— Атмосфера праздника в городе создавалась с использованием порядка 30 миллионов энергоэффективных светодиодов, — добавил глава комплекса городского хозяйства.

Напомним, что на прошлой неделе, в воскресенье, завершился один из самых масштабных фестивалей «Путешествие в Рождество». Он проходил на 78 площадках по всей Москве с 14 декабря по 13 января.

Например, на Тверском бульваре показали постановки по мотивам произведений русской литературы. Там же прошли выступления музыкальных коллективов. Фестиваль очень высоко оценили горожане и гости столицы.