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Праздничные украшения уберут с улиц города до конца этой недели 

Вечерняя Москва + ещё 3 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Большинство праздничных конструкций, которые были установлены в столице к Новому году и Рождеству, будут демонтированы в течение ближайшей недели. Об этом 14 января сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Большинство новогодних украшений города исчезнут с улиц к 20 января.
— Это более 290 новогодних елей, декоративные элементы с цифрами «2019» и другие объемно-декоративные конструкции, установленные в городе, — рассказал Петр Бирюков.
При этом те элементы декора, которые очень полюбились москвичам и гостям столицы, будут радовать горожан своей красотой до самого конца зимы.
— Атмосфера праздника в городе создавалась с использованием порядка 30 миллионов энергоэффективных светодиодов, — добавил глава комплекса городского хозяйства.
Напомним, что на прошлой неделе, в воскресенье, завершился один из самых масштабных фестивалей «Путешествие в Рождество». Он проходил на 78 площадках по всей Москве с 14 декабря по 13 января.
Например, на Тверском бульваре показали постановки по мотивам произведений русской литературы. Там же прошли выступления музыкальных коллективов. Фестиваль очень высоко оценили горожане и гости столицы.
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Новости Москвы , Петр Бирюков , Москва
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