Станция «Потапово» «красной» ветки метро Москвы появится не раньше 2022 года

Дополнительную станцию «Потапово» («Новомосковскую») на Сокольнической линии в новой Москве планируют открыть не раньше 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Принято решение о продлении Сокольнической линии метро в ТиНАО еще на 2,6 километра. На этом участке появится дополнительная станция — «Потапово», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, станция «Потапово» разместится в районе улицы Потаповская Роща. Построить ее предполагается не раньше 2022 года. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила подготовку проекта планировки в течение 2019 года.

«Новая станция улучшит транспортное обслуживание жителей новых жилых кварталов Коммунарки и примыкающего к ней района Южное Бутово», — добавил Хуснуллин.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск нового участка Сокольнической линии метро «Саларьево» — «Коммунарка». Через несколько месяцев будет завершена прокладка инженерных коммуникаций. В мае участок будет запущен для пассажиров

После открытия участка Саларьево — Коммунарка снизится нагрузка на действующие станции метро «Саларьево» (минус 14%), «Теплый стан» (минус 17%), «Рассказовка» (минус 17%), «Бунинская аллея» (минус 19%). Ожидается также снижение нагрузки в пиковые часы на Калужском шоссе на 8%, Киевском шоссе — на 7% и на юго-западном участке МКАД — на 9%.

Ежедневные поездки по городу для жителей новой Москвы сократятся до 1 часа в день.