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В новой Москве в 2019 году заменят почти 30 лифтов 

РИА Недвижимость + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В новой Москве в 2019 году по программе капремонта в жилых домах заменят 29 лифтов, сообщила пресс-служба столичного Фонда капремонта.
"Новые лифты значительно превосходят старые по техническим характеристикам и соответствуют всем современным требованиям к безопасности и энергоэффективности", — отмечается в сообщении фонда.
Например, все новые лифты оборудуют инфракрасной системой контроля, которая предотвращает закрывание дверей, если в проеме находится человек или предмет. Для слабовидящих граждан на кнопки вызова лифта на этажах и в кабине нанесен шрифт Брайля, уточняется в сообщении.
Кроме того, отмечается в нем, все лифты оснащены световой индикацией направления движения и местонахождения кабины, а также функцией звукового оповещения о прибытии на нужный этаж.
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Москве включает почти 28 тысяч домов, в ее рамках в столице запланирована замена 112 тысяч лифтов.
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