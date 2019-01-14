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Москвичей отлучат от аналогового телевидения 

Мослента 1 час назад
Фото: globallookpress.com
С января 2019 года по всей стране запускается цифровое эфирное телевещание. Отключение аналогового эфирного сигнала будет проходить поэтапно. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра столицы.
Планируется, что в столичном регионе аналоговое вещание отключат 15 апреля 2019 года.
Одновременно с начала года абонентам московских операторов кабельного телевидения стало доступно более 50 цифровых каналов.
«Кроме доступа к дополнительным телеканалам в цифровом качестве, мы также договорились с операторами о сохранении аналогового вещания в кабеле», — сказал глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.
Он уточнил, что это сделано для удобства абонентов, в частности, из старшего поколения.
В настоящий момент к кабельному телевидению подключено около 99 процентов домов и квартир Москвы. Аналоговый эфирный сигнал вещания получают примерно 0,4 процента населения.
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Новости Москвы , Общество
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